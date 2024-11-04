Путин оценил вклад Слюсаря в развитие отечественной авиации

Юрий Слюсарь (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)
Новоиспеченный врио губернатора ростовского региона Юрий Слюсарь внес вклад в развитие отечественной авиации, заявил глава государства Владимир Путин.
«Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом», — сказал президент на встрече с чиновником.Перед назначением на пост главы Ростовской области Слюсарь был президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Также работал директором департамента авиапрома и замминистра. Кроме того, трудился в российском Минпромторге.
Ранее главой Ростовской области был Василий Голубев, назначенный врио руководителя региона в 2010 году.
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