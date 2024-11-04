Стало известно, кто может стать следующим губернатором Ростовской области

Юрий Слюсарь (Фото: сайт партии «Единая Россия»)
Юрий Слюсарь, возглавляющий Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), может занять кресло губернатора Ростовской области, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Ранее стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев заявил об уходе в отставку. По его словам, он займется другой работой.
Также Голубев отметил, что благодаря слаженным действиям жителей Донского региона получилось разрешить актуальные вопросы. Кроме того, реализованы важные для области проекты, а Ростовская область теперь — регион-лидер.
Чиновник резюмировал, что у него в приоритете всегда будет развитие Ростовской области.
Голубева назначили на должность в 2015 году. С 2010 года он был врио губернатора региона.
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Также Голубев отметил, что благодаря слаженным действиям жителей Донского региона получилось разрешить актуальные вопросы. Кроме того, реализованы важные для области проекты, а Ростовская область теперь — регион-лидер.
Чиновник резюмировал, что у него в приоритете всегда будет развитие Ростовской области.
Голубева назначили на должность в 2015 году. С 2010 года он был врио губернатора региона.
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Никита Кротов