Путин оценил возможность переименования Волгограда в Сталинград

18 сентября 2025, 22:37

Путин посчитал возможным переименование Волгограда в Сталинград

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возможном возвращении Волгограду названия Сталинград должен решаться самими жителями города. Такое мнение глава государства выразил на встрече с фракциями в Госдуме 18 сентября.





Ранее, 5 июля, лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивал на возвращении городу наименования Сталинград и сообщил, что фракция готовит соответствующее решение.





«Надо подумать. Местные жители решают», — сказал Путин.