Путин оценил возможность переименования Волгограда в Сталинград

Путин посчитал возможным переименование Волгограда в Сталинград
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возможном возвращении Волгограду названия Сталинград должен решаться самими жителями города. Такое мнение глава государства выразил на встрече с фракциями в Госдуме 18 сентября.
Ранее, 5 июля, лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивал на возвращении городу наименования Сталинград и сообщил, что фракция готовит соответствующее решение.
«Надо подумать. Местные жители решают», — сказал Путин.
29 апреля российский лидер подписал указ о присвоении волгоградскому аэропорту названия Сталинград. На следующий день он отметил, что смена имени самого города имеет логику: при деполитизации Сталинград в первую очередь будет ассоциироваться с Победой в Великой Отечественной войне.