В России допустили отмену патентов для мигрантов
В России стоит рассмотреть вопрос об отмене патентной системы для трудовых мигрантов, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.
Ранее, 20 марта, Путин подписал указ, согласно которому мигранты при соблюдении ряда условий смогут работать в России без патента. К таким условиям относятся дактилоскопия, медосвидетельствование на наркотики и проверка на опасные инфекционные заболевания.
«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — сказал глава государства.Трудовой патент — это официальный документ, дающий гражданам ряда стран, прибывшим в Россию в безвизовом порядке, право на легальную работу. Он служит для регулирования трудовой миграции и защиты прав приезжих работников.