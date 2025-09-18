В России допустили отмену патентов для мигрантов

18 сентября 2025, 19:12

Путин предложил подумать над отменой патентов для трудовых мигрантов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В России стоит рассмотреть вопрос об отмене патентной системы для трудовых мигрантов, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.





Ранее, 20 марта, Путин подписал указ, согласно которому мигранты при соблюдении ряда условий смогут работать в России без патента. К таким условиям относятся дактилоскопия, медосвидетельствование на наркотики и проверка на опасные инфекционные заболевания.





«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — сказал глава государства.

