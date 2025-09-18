Путин поддержал продажу «красивых» автомобильных номеров через «Гослуги»

18 сентября 2025, 19:01

Путин одобрил идею продажи «красивых» номеров на «Госуслугах»

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин высказался за идею продажи специальных автомобильных номеров через портал «Госуслуги». Он озвучил эту позицию 18 сентября в ходе встречи с руководителями парламентских фракций в Государственной Думе.





В своём выступлении глава государства отметил, что не видит препятствий для реализации этой инициативы.

«Вот продажа «красивых» номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — заявил Путин.