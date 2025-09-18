Путин поддержал продажу «красивых» автомобильных номеров через «Гослуги»
Президент России Владимир Путин высказался за идею продажи специальных автомобильных номеров через портал «Госуслуги». Он озвучил эту позицию 18 сентября в ходе встречи с руководителями парламентских фракций в Государственной Думе.
В своём выступлении глава государства отметил, что не видит препятствий для реализации этой инициативы.
«Вот продажа «красивых» номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — заявил Путин.Эту законодательную инициативу группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение ещё в мае 2024 года. Законопроект предполагает, что владельцы транспортных средств смогут официально приобретать и регистрировать так называемые «красивые» или «блатные» номера через единый портал государственных услуг.
