Путин предложил бороться с ростом цен
Путин: индексировать пенсии можно, но лучше бороться с повышением цен
Президент России Владимир Путин 18 сентября не исключил возможности введения ежеквартальной индексации пенсий и соцвыплат из‑за высокой инфляции, отметив при этом, что более желательный путь — сдерживание роста цен.
Вопрос на встрече в Госдуме поднял лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Парламентарий указал, что выплаты пенсионерам нужно пересматривать чаще, поскольку их быстро «съедает» инфляция.
«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать... Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было», — ответил Путин.
Ранее, 16 сентября, председатель Социального фонда Сергей Чирков объяснил, что с 2026 года индексация пенсий будет проходить в два этапа: первая — с 1 февраля и коснётся страховых пенсий (она будет формироваться с учётом инфляции и роста цен предыдущего года), вторая — с 1 апреля и затронет только страховые пенсии.
Её размер будет зависеть от доходов Соцфонда и уровня зарплат в стране.