Путин предложил бороться с ростом цен

18 сентября 2025, 21:46

Путин: индексировать пенсии можно, но лучше бороться с повышением цен

Фото: istockphoto/mars58

Президент России Владимир Путин 18 сентября не исключил возможности введения ежеквартальной индексации пенсий и соцвыплат из‑за высокой инфляции, отметив при этом, что более желательный путь — сдерживание роста цен.





Вопрос на встрече в Госдуме поднял лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Парламентарий указал, что выплаты пенсионерам нужно пересматривать чаще, поскольку их быстро «съедает» инфляция.





«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать... Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было», — ответил Путин.