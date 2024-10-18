Путин оценил возможность появления ядерного оружия на Украине

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Такая угроза вызовет соответствующую реакцию у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин.
Он также отметил, что в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако неясно, способна ли на это Украина.
Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.
При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию немецкой газеты Bild о планах Киева самостоятельно производить ядерное вооружение.
Читайте также:
В России высказались о создании Украиной ядерного оружия за несколько недель
Bild: Украина за несколько недель может создать ядерное оружие
Ядерное оружие или членство в НАТО: Зеленский нагло поставил Трампа перед выбором
Элина Позднякова