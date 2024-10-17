Bild: Украина за несколько недель может создать ядерное оружие

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Украина может достаточно быстро создать ядерное оружие, которое будет использовано для удара по России. Речь может идти буквально о нескольких неделях.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информацию, полученную от неназванного украинского чиновника. Неясно, насколько серьёзным является данное заявление, да и репутация самого издания в последнее время несколько подпорчена некоторыми откровенно «жёлтыми» материалами, но, возможно, к этому всё же стоит прислушаться.
Сегодня, 17 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО является именно обладание ядерным оружием. По его словам, Североатлантический альянс — это единственное пока ещё «работающее» военное объединение в мире.
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Александр Бойцов