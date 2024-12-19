Путин ответил на вопрос о возможности изменения решения о начале СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, изменил ли бы он свое решение начать специальную военную операцию, если бы мог вернуться в февраль 2022 года. Президент сказал, что, оказавшись в прошлом, он бы начал СВО раньше.
Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии, проходящей в столичном Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференции в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
По словам президента, решение начать спецоперацию в феврале 2022 года было вынужденным. Специальная военная операция началась без особой подготовки, но терять время было нельзя: ситуация бы ухудшилась. Киев заявил, что не будет соблюдать минские соглашения. Россию вынудили начать СВО.
Российский президент отметил, что к СВО нужно было лучше готовиться. Он также сказал, что в последние три года стал заметно меньше смеяться и шутить.
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По словам президента, решение начать спецоперацию в феврале 2022 года было вынужденным. Специальная военная операция началась без особой подготовки, но терять время было нельзя: ситуация бы ухудшилась. Киев заявил, что не будет соблюдать минские соглашения. Россию вынудили начать СВО.
Российский президент отметил, что к СВО нужно было лучше готовиться. Он также сказал, что в последние три года стал заметно меньше смеяться и шутить.
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Александр Бойцов