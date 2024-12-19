Путин ответил, с кем хотел бы выпить кофе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы чаще встречаться со своими родственниками и друзьями.
«Из ныне живущих людей я бы хотел чаще видеться с друзьями и своими близкими. Если говорить об ушедших мировых лидерах, то хотелось бы с канцлером ФРГ Гельмутом Коллем. Он, когда покинул свой пост, часто приезжал ко мне в гости, и я имел удовольствие с ним беседовать», — сказал президент.
Он также отметил бывшего президента Франции Жака Ширака, который по словам российского лидера, обладал энциклопедическими знаниями. Назвал Путин и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Его Путин охарактеризовал теплым человеком в общении, но решительным и твердым в действиях.
Президент добавил, что они все имели свое мнение и укрепляли суверенитет своих государств.
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