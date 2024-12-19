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Путин ответил, с кем хотел бы выпить кофе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы чаще встречаться со своими родственниками и друзьями.
«Из ныне живущих людей я бы хотел чаще видеться с друзьями и своими близкими. Если говорить об ушедших мировых лидерах, то хотелось бы с канцлером ФРГ Гельмутом Коллем. Он, когда покинул свой пост, часто приезжал ко мне в гости, и я имел удовольствие с ним беседовать», — сказал президент.

Он также отметил бывшего президента Франции Жака Ширака, который по словам российского лидера, обладал энциклопедическими знаниями. Назвал Путин и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Его Путин охарактеризовал теплым человеком в общении, но решительным и твердым в действиях.



Президент добавил, что они все имели свое мнение и укрепляли суверенитет своих государств.

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#путин
Путин призвал россиян больше внимания уделять детям
19 декабря 2024, 16:50

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям. Такое заявление глава государства сделал в завершение совмещённой пресс-конференции и прямой линии.
Также российский лидер, отвечая на вопрос о том, с кем бы из ныне живущих или ранее живущих лидеров он хотел выпить кофе, назвал своих близких друзей, среди которых есть те, с кем он общается с самого детства.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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Путин высказался о возможности предоставления Зеленскому политического убежища в России
Путин: Зеленский покинет Украину, но убежище в РФ ему не понадобится
19 декабря 2024, 16:45

Политическое убежище Владимиру Зеленскому в России вряд ли понадобится, однако российская сторона никогда никому не отказывает. Об этом заявил глава государства в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Главе государства задали вопрос о том, готовы ли власти предоставить убежище Зеленскому, которому в свете происходящих событий оно может в скором времени пригодиться. Путин подчеркнул, что вероятнее всего украинского лидера примут западные союзники, но если вдруг он обратится за помощью, то она ему будет оказана.

Также в ходе своего выступления Путин отметил, что любые международные документы, включая заключение мира между Россией и Украиной, будут подписываться исключительно с легитимной властью, которая сейчас отсутствует в Киеве.

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#политика
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Путин заявил, что уберёг РФ
19 декабря 2024, 16:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он уберёг Россию.
В рамках Прямой линии Владимир Путин сказал, что он уберёг Российскую Федерацию, так как удалось сохранить суверенитет. Без него Россия государство не сможет существовать, отметил российский лидер.

Владимир Путин уточнил, что он сделал всё, чтобы страна могла самостоятельно принимать решения и не опиралась на давление извне.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.

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#россия
#владимир путин
#государство
#прямая линия
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Путин: На Украине нужна не остановка огня, а прочный мир с гарантиями безопасности РФ
Путин: Кратковременное прекращение огня не может устраивать Россию
19 декабря 2024, 16:40

Фото: Kremlin.ru

На Украине нужна не заморозка конфликта и прекращение огня на короткое время. Необходимо добиться долгосрочного и прочного мира, который даст гарантии Безопасности России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в столичном Гостином дворе, которая в нынешнем году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией. По его словам, остановка огня только позволит Украине перегруппироваться, получить дополнительные вооружения снаряжение, пересмотреть и усовершенствовать стратегии, а также переподготовить и доукомплектовать личный состав.

Сейчас ВСУ истощаются и слабеют, будучи не в состоянии оказывать достойное сопротивление наступающим российским войскам. Передышка стала бы для них благом, дала бы возможность оправиться и окрепнуть для продолжения боевых действий, отметил российский лидер. Поэтому России нужно не перемирие, а долгосрочный мир с соответствующими гарантиями, заключил президент.

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Путин раскрыл, сколько санкций ввели против РФ
19 декабря 2024, 16:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России ввели уже более 40 тысяч санкций.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что он не считает количество санкций, которые ввели против Российской Федерации, но их точно больше 40 тысяч.

Ранее российский лидер рассказал, что раньше имел вклад в Сбербанке. Но когда банк «Россия» попал под санкции, он демонстративно перевёл деньги туда и теперь получает там зарплату.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.

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#прямая линия
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Путин ответил на вопрос о возможности изменения решения о начале СВО
19 декабря 2024, 16:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, изменил ли бы он свое решение начать специальную военную операцию, если бы мог вернуться в февраль 2022 года. Президент сказал, что, оказавшись в прошлом, он бы начал СВО раньше.
Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии, проходящей в столичном Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференции в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

По словам президента, решение начать спецоперацию в феврале 2022 года было вынужденным. Специальная военная операция началась без особой подготовки, но терять время было нельзя: ситуация бы ухудшилась. Киев заявил, что не будет соблюдать минские соглашения. Россию вынудили начать СВО.

Российский президент отметил, что к СВО нужно было лучше готовиться. Он также сказал, что в последние три года стал заметно меньше смеяться и шутить.

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#итоги
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#киев
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Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина по «дуэли» с «Орешником»
19 декабря 2024, 16:14

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником». Об этом пишет РИА Новости.
Американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы.

Издание Sun написало, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по вопросу возможностей «Орешника».

Daily Mail отметила, что российский президент с насмешкой бросил вызов западным союзникам и партнёрам Украины.

А американская газета The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин якобы хвастался и подстрекал Запад.

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Путин назвал одну из ключевых отраслей российской экономики
Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики России
19 декабря 2024, 16:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей в экономике Российской Федерации. Не может не радовать, что оно развивается очень хорошими темпами.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией. В качестве главных моментов, характеризующих развитие отрасли, российский лидер назвал рост производства сельскохозяйственной продукции, составляющий 3% в год.

Также глава государства отметил, что в прошлом году Россия отправила на экспорт 66 миллионов тонн зерна. Для сравнения он привёл цифры 1986 года, когда СССР был вынужден закупить 35 миллионов тонн зерновых за рубежом. По словам Путина, Россия входит в число трёх крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место в мире.

Работа в сельском хозяйстве становится всё более интересной, это — индустрия, которая требует специалистов более высокого класса в разных областях — химии, биологии, генетике. Государство будет привлекать абитуриентов для поступления в вузы сельскохозяйственного направления, заключил президент.

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#экспорт
#вузы
#развитие
#сельское хозяйство
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Владимир Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем
19 декабря 2024, 15:58

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Жириновский не был предсказателем. Такое мнение глава государства выразил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в московском Гостином дворе.
«Он любил эпатаж, эффектно всё делал, был человеком хорошо подготовленным, он был экспертом и высказывания свои делал на основе обширных и реальных знаниях», — сказал Владимир Путин.

В прямом эфире началась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан. Для сбора обращений от населения был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов продлится до завершения передачи. В этом году среди операторов, принимающих обращения, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов на прямой линии Путина был привлечен искусственный интеллект.

Путин обосновал решение назначить Хинштейна врио губернатора Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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