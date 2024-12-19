Путин обосновал решение назначить Хинштейна врио губернатора Курской области

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил своё решение назначить Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
На совмещенной прямой линии и пресс-конференции глава государства отметил, что Хинштейн обладает опытом работы с людьми и умеет находить индивидуальный подход к каждому.
Он добавил, что Хинштейн долгое время работал в Госдуме, находясь на связи со своими избирателями, и выразил надежду на то, что индивидуальная работа с населением будет налажена.
Указ о назначении Хинштейна на новую должность был подписан 5 декабря. Ранее занимающий пост губернатора Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, Путин принял его отставку. 11 декабря Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна. Он был депутатом Госдумы с 2003 по 2016 год, после чего работал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В 2018 году Хинштейн снова был избран депутатом и возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что Хинштейн долгое время работал в Госдуме, находясь на связи со своими избирателями, и выразил надежду на то, что индивидуальная работа с населением будет налажена.
Указ о назначении Хинштейна на новую должность был подписан 5 декабря. Ранее занимающий пост губернатора Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, Путин принял его отставку. 11 декабря Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна. Он был депутатом Госдумы с 2003 по 2016 год, после чего работал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В 2018 году Хинштейн снова был избран депутатом и возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова