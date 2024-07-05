Путин ознакомит Орбана с предложениями Москвы по урегулированию на Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин пообещал ознакомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложения Москвы по Украине.
5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту. Орбан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с главой российского государства о мирном урегулировании ситуации на Украине.
В ходе переговоров Орбан подчеркнул, что считает эту встречу «особенной», и отметил, что Венгрия, вскоре, будет единственной страной, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта.
Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ознакомить Виктора Орбана с мирными предложениями Москвы.
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В ходе переговоров Орбан подчеркнул, что считает эту встречу «особенной», и отметил, что Венгрия, вскоре, будет единственной страной, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта.
Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ознакомить Виктора Орбана с мирными предложениями Москвы.
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Евгения Парфентьева