Путин ознакомит Орбана с предложениями Москвы по урегулированию на Украине

Украина понимает, что ее не примут в НАТО. Об этом на Польском радио заявил руководитель МВД Польши Томаш Семоняк. По его мнению, на ближайшем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне республике могут показать возможность украинского членства в НАТО. Он также подчеркнул, что декларации и прочая документация не защитят Украину.