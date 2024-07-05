Борт из Венгрии сел во «Внуково» на фоне данных о возможном визите Орбана в РФ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Венгерский борт сел в авиагавани «Внуково» на фоне сообщений о возможном прилете премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Это следует из информации портала FlightAware.
Ранее политик заявлял, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от лица Евросоюза. Вместе с тем он обещал сделать все, что возможно для того, чтобы достичь мира.
До этого на Украине сообщали, что отвергли предложение Орбана о прекращении огня. Премьер Венгрии просил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над предложением.
Орбан также говорил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в конфликте, а просто хочет его завершения.
Сам же Зеленский, отвергая мирные инициативы, заявляет о том, что необходимо создать план по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев, в связи с большими потерями Украины.
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До этого на Украине сообщали, что отвергли предложение Орбана о прекращении огня. Премьер Венгрии просил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над предложением.
Орбан также говорил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в конфликте, а просто хочет его завершения.
Сам же Зеленский, отвергая мирные инициативы, заявляет о том, что необходимо создать план по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев, в связи с большими потерями Украины.
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Никита Кротов