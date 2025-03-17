Politico: США помогли убедить Венгрию продлить санкции против РФ

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Будапешт снял возражения по вопросу продления антироссийских санкций Евросоюза, истекающих в январе 2025 года, после телефонного разговора министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.
В январе Будапешт не стал автоматически продлевать санкции Евросоюза против РФ. Венгрия ссылалась на приход к власти в Штатах республиканской администрации нового президента.
Отмечалось, что Трамп вдруг пригрозил ввести новые ограничения в отношении России.
Источники Politico уточнили, что беседа Сийярто с Рубио «помогла убедить Будапешт сдать назад». Министерство иностранных дел Венгрии не стало отвечать на запросы газеты.
Однако американский президент может «изменить курс в любой момент» и предложить смягчить санкции во время двусторонних переговоров с РФ, объяснило издание.
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Отмечалось, что Трамп вдруг пригрозил ввести новые ограничения в отношении России.
«А госсекретарь США Марко Рубио позвонил венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто, призвав его не пускать под откос санкционный режим [европейского] блока», — подчеркнули авторы материала.
Источники Politico уточнили, что беседа Сийярто с Рубио «помогла убедить Будапешт сдать назад». Министерство иностранных дел Венгрии не стало отвечать на запросы газеты.
Случившееся принесло уверенность «ястребам» в Евросоюзе, которые посчитали, что Штаты при Трампе будут проводить жесткую санкционную политику.
Однако американский президент может «изменить курс в любой момент» и предложить смягчить санкции во время двусторонних переговоров с РФ, объяснило издание.
«Если это случится, то Евросоюз потеряет ключевой рычаг в своих попытках обуздать венгров. Учитывая, что для продления или принятия новых санкций требуется консенсус, это может стать проблемой», — заметили авторы материала.
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Ольга Енгалычева