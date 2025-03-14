Стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это

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Европейские страны планируют ввести новые санкции против России, однако США выступают против ужесточения ограничений на текущем этапе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.
На встрече глав дипведомств стран «Большой семерки» (G7) в Канаде обсуждались возможные рестрикции в адрес Москвы. Европейские участники подтвердили намерение расширить действующие меры, что отразилось в итоговом коммюнике группы с угрозами новых шагов в случае отказа России от прекращения огня. Также упоминалось намерение усилить поддержку Украине.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон не может влиять на решения европейских партнёров.
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Рубио подчеркнул, что Вашингтон не может влиять на решения европейских партнёров.
«Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — пояснил он.Уточняется, что США сохраняют возможность ужесточения давления, на РФ однако делают ставку на мирные переговоры между Москвой и Киевом. По мнению Вашингтона, новые ограничения могут осложнить диалог.
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Мария Моисеева