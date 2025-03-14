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Стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это

Рубио: Европа выступила за новые санкции против России, но США против
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Европейские страны планируют ввести новые санкции против России, однако США выступают против ужесточения ограничений на текущем этапе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.
На встрече глав дипведомств стран «Большой семерки» (G7) в Канаде обсуждались возможные рестрикции в адрес Москвы. Европейские участники подтвердили намерение расширить действующие меры, что отразилось в итоговом коммюнике группы с угрозами новых шагов в случае отказа России от прекращения огня. Также упоминалось намерение усилить поддержку ​Украине.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не может влиять на решения европейских партнёров.

«Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — пояснил он.
Уточняется, что США сохраняют возможность ужесточения давления, на РФ однако делают ставку на мирные переговоры между Москвой и Киевом. По мнению Вашингтона, новые ограничения могут осложнить диалог.

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#ограничения
#переговоры
Глава МИД Британии Лэмми: РФ нужно прекратить огонь без каких-либо условий
14 марта 2025, 22:38

Фото: iStock/ 3dmitry

Российской Федерации необходимо принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Об этом объявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщила газета DailyMail.
«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — обратил внимание Лэмми.

Политик подчеркнул, что у союзников «Большой семерки» одно мнение, что российскому лидеру Владимиру Путину нельзя разрешить «менять правила игры».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти.

Дмитрий Медведев объяснил, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.

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#россия
#украина
#великобритания
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Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»
14 марта 2025, 22:02

Фото: iStock/ Sven Loeffler

США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников РФ и Европы.
«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — обратили внимание в сообщении.

Чиновники подчеркнули, что обсуждения между Российской Федерацией и США по этому вопросу находятся на начальной стадии. Однако «неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую», подчеркнуло агентство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер уточнил, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.

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Медведев: у Украины еще есть шанс спасти бойцов ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 21:48

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Teлеграм-канале.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.

«Это очень гуманный подход нашей страны», — заметил зампред Совбеза России.

Однако его оборотная сторона означает, что при отказе сложить оружие украинских бойцов уничтожат, объяснил зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Украины еще есть возможность спасти своих военнослужащих, а ближайшие часы покажут ее выбор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

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В Судже после удара ВСУ по краеведческому музею погибла его сотрудница
#всу
#курская область
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#владимир путин
#оружие
#президент
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В Судже после удара ВСУ по краеведческому музею погибла его сотрудница
14 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Alessandro2802

ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в недавно освобождённом российскими войсками городе Суджа Курской области. В результате атаки погибла сотрудница учреждения.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что удар именно по музею был нанесён прицельно и совершенно сознательно.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал врио главы Курской области в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что ещё две смотрительницы музея получили ранения, они госпитализированы. Краеведческий музей в Судже располагался в так называемом доме Чупилова — архитектурном памятнике XIX века. К сожалению, историческое здание полностью уничтожено, заключил Хинштейн.

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#музей
#здание
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#курская область
#всу
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Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 20:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Киев должен отдать своим формированиям в Курской области приказ о добровольной сдаче в плен. Только таким образом может быть реализован призыв американского президента Дональда Трампа «пощадить» украинских военнослужащих в составе группировки на территории российского региона.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям, а именно — сложить оружие и сдаться в плен», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в плену.

Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные остатки группировки ВСУ в Курской области, которые сейчас находятся к юго-западу от города Суджа, недавно освобождённого российскими войсками.

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