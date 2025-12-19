Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» сообщил о планах по вводу жилья в стране. В этом году ожидают строительство 103-105 миллионов квадратных метров.
По словам главы государства, в прошлом году этот показатель составил 107,8 миллиона квадратных метров. Несмотря на небольшое снижение, текущие цифры остаются на высоком уровне. Жилищное строительство продолжает оставаться важным направлением для экономики страны. Такие результаты свидетельствуют о стабильности сектора и его значимости для граждан.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
