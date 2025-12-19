Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год

19 декабря 2025, 12:50

Путин: ввод жилья в России в 2025 году будет 103-105 млн квадратных метров

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» сообщил о планах по вводу жилья в стране. В этом году ожидают строительство 103-105 миллионов квадратных метров.