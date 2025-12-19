Достижения.рф

Саммит ЕС одобрил кредит Украине без упоминания активов России

Фото: iStock/sinonimas

В итоговом документе саммита Евросоюза не оказалось положений о замороженных российских активах, несмотря на ожидания обсуждения этой темы. Об этом сообщает РИА Новости.



Лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансирования в размере 90 миллиардов евро. Средства планируется привлечь на финансовых рынках в виде заимствований под гарантии бюджета Евросоюза. При этом Венгрия, Чехия и Словакия выведены из числа стран, несущих обязательства по этим гарантиям.

В документе также отмечено, что украинская тематика будет вновь рассмотрена на следующем саммите ЕС. Однако раздел, посвящённый поддержке Киева, не содержит каких-либо формулировок о возможном использовании или конфискации российских активов, замороженных на Западе.

Иван Мусатов

