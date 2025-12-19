Лукашенко назвал сильнейшее оружие Трампа

19 декабря 2025, 12:21

Лукашенко: жена Трампа Мелания является его сильнейшим оружием

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания является его самым сильным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания.





По его словам, Мелания — славянка по происхождению — могла бы помогать с решением многих политических вопросов. Однако, с юмором отметил белорусский лидер, он опасается приглашать ее с визитом, чтобы не вызвать ревность американского коллеги.

«Я Джону Коулу сказал — ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Он на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю ее сюда, все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения», — сказал Лукашенко.