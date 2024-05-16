В Китае завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, они длились 2,5 часа

Фото: сайт Кремля
В Пекине закончились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что после переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, согласно которому между государствами будут углублены отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Накануне вечером Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Читайте также:
Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
«Только что мы с господином Президентом провели откровенные, дружеские и содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления КНР и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.
Накануне вечером Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Читайте также:
Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
Элина Позднякова