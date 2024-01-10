Путин передвигался по Анадырю на тюменском снегоболотоходе «Хищник»

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин передвигался по городу Анадырю на тюменском снегоболотоходе «Хищник», об этом сообщает информационный центр правительства региона в своём Telegram-канале.
«Владимир Путин выбрал тобольский «Хищник» для поездки по Анадырю. Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — прокомментировали ситуацию представители правительства региона.
Напомним, 10 января Владимир Путин совершил свою первую в жизни поездку на Чукотку. Сам он заявил, что давно хотел посетить регион. При этом, в рамках рабочей поездки, российский лидер также встретился с жителями города Анадырь и ответил на их впоросы.
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Путин впервые приехал с рабочей поездкой на Чукотку, он посетит Анадырь
Евгения Парфентьева