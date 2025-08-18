Путин переговорил с президентом Бразилии и обсудил с ним саммит на Аляске

18 августа 2025, 18:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин созвонился с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, с которым они обсудили прошедший саммит на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.





Напомним, что переговоры между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом состоялись 15 августа. На них стороны обсудили украинский конфликт. Уже сегодня Трампу предстоит встретиться с Владимиром Зеленским. По результатам данных переговоров будет принято решение о проведении трехстороннего саммита между Путиным, Зеленским и Трампом.





«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже», — говорится в сообщении.