Путин переговорил с президентом Бразилии и обсудил с ним саммит на Аляске
Президент России Владимир Путин созвонился с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, с которым они обсудили прошедший саммит на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, что переговоры между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом состоялись 15 августа. На них стороны обсудили украинский конфликт. Уже сегодня Трампу предстоит встретиться с Владимиром Зеленским. По результатам данных переговоров будет принято решение о проведении трехстороннего саммита между Путиным, Зеленским и Трампом.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже», — говорится в сообщении.
Также известно, что сегодня Путин созвонился и с лидерами ЮАР, Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. С ними президент тоже обсуждал прошедший саммит.