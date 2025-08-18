Рейтинг одобрения Трампа вырос на 10% после переговоров с Путиным на Аляске
Чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди граждан вырос почти на 10% после встречи главы государства с российским коллегой Владимиром Путиным. Такими данными поделились в компании InsiderAdvantage.
Данный опрос проводился с 15 по 17 августа. В ходе него выяснилось, что работу Трампа на посту президента поддерживают 54% респондентов. Не одобряют действия главы государства 44% опрошенных, а сомневаются в ответе 2% человек.
При этом 22–23 июля соответствующий опрос показал, что одобряли работу президента 50% респондентов, а высказались негативно 48% опрошенных.
Из этого следует, что в чистый рейтинг одобрения Трампа вырос с 2 до 10%.
