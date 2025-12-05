Россия расторгла военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией

05 декабря 2025, 22:41

Кабмин РФ расторг военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правительство России приняло решение прекратить несколько соглашений с Канадой, Францией и Португалией, касающихся военного сотрудничества.





Об этом стало известно 5 декабря из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.





«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии», — говорится в публикации.