Россия расторгла военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правительство России приняло решение прекратить несколько соглашений с Канадой, Францией и Португалией, касающихся военного сотрудничества.



Об этом стало известно 5 декабря из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии», — говорится в публикации.

Также в документе упоминается, что Министерство иностранных дел России должно уведомить канадскую, французскую и португальскую стороны о таком решении.
Никита Кротов

