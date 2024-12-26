МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев

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МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Среди погибших числятся: Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Тулесинов Сандибек Екибаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, её сын Жумагат Эльдар, а также Джутаева Салима Аманжоловна.
Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.
По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы, включая троих детей. Среди пассажиров находились 16 россиян (семь погибли, девять ранены), 37 граждан Азербайджана (23 погибли, 14 пострадали) и трое граждан Киргизии.
Ранее сообщалось, что стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане.
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Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.
По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы, включая троих детей. Среди пассажиров находились 16 россиян (семь погибли, девять ранены), 37 граждан Азербайджана (23 погибли, 14 пострадали) и трое граждан Киргизии.
Ранее сообщалось, что стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане.
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Мария Моисеева