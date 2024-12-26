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Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL

Фото: istockphoto/Gudella

Фото: istockphoto/Gudella

Первый сигнал от пилотов потерпевшего крушение самолета в Казахстане поступил в диспетчерский центр Актобе из-под Ростова в 10:43. Об этом агентству Казинформ рассказал глава республиканского Минтранса Марат Карабаев.
«До захода на воздушное пространство РК у самолета отказали системы управления, руль высоты и элеронов. Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту», — сказано в публикации.

Диспетчеры сообщили, что экипаж планирует лететь в Актау после анализа информации о погоде. Позже выяснилось про взрыв баллона.



Самолет рейсом Баку — Грозный разбился накануне утром, 25 декабря. Спасатели Казахстана заявляли о 38 погибших. На трагедию отреагировали в НАТО, призвав к расследованию.

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#мир
#казахстан
#самолёты
#новости
#крушение
Генерал-майор Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета
26 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета из стрелкового оружия, так как в таком случае самолет был бы «изрешечен как дуршлаг».
По его словам, другая версия, о столкновении борта с украинским БПЛА, также несостоятельна, потому что тогда самолет потерпел бы крушение сразу, а не по прилету в Казахстан.

При этом Попов согласился с предположением, что отверстия в корпусе самолета могли возникнуть из-за осколков от сбитого в воздухе украинского дрона.
«Мы бы в этих отверстиях могли найти детальки, которые пробили самолет. Когда такое изделие рассыпается в воздухе и ударяется о самолет, то на такой скорости какие-то осколки обязательно остались бы. Это выяснит уже следствие», — пояснил генерал-майор в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться окончательных результатов расследования крушения пассажирского самолета в Актау. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что до выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах случившегося было бы неверно.

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#рф
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Жительницу Бурятии осудят по делу о покупке автомобиля на деньги ребенка-сироты
26 декабря 2024, 20:14

Фото: istockphoto/AMilkin

Дело жительницы Бурятии, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, рассмотрит суд, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Следователи считают, что женщина похитила 475 тысяч рублей, оформив опеку над ребенком на возмездной основе. Средства поступили осенью 2020 года.
Органам опеки обвиняемая пообещала, что купит автомобиль для ребенка, однако пользовалась машиной сама. Оставшуюся сумму в 165 тысяч она потратила на себя.

Требование переоформить машину на ребенка злоумышленница проигнорировала, а ей самой заинтересовались полицейские. Ребенок сейчас находится в другой семье.

Перед этим сообщалось, что мужчина подал в суд на супругу, которая ему изменяла.

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#мир
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#бурятия
#новости
#мошенничество
#криминал
#уголовное дело
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Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
26 декабря 2024, 19:45

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал ТАСС о храбрости бортпроводницы.
По словам Рахимова, в критический момент стюардесса продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество. Он отметил, что выполнял все, что говорила бортпроводница.

Рахимов добавил, что стюардесса в основном говорила на азербайджанском и успокаивала ​пассажиров.

Напомним, самолет, выполнявший рейс, Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.

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#самолет
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#крушение
#пилоты
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OrissaPost: медведь набросился на мужчину в Индии
26 декабря 2024, 18:58

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведь покалечил идущего по лесу мужчину в Индии, пишет OrissaPost. Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 декабря. Пострадавший находился в штате Одиша неподалеку от населенного пункта Хинджирида округа Ангул.
Кишор Чандра Прадхан встретился с хищником, когда тот выскочил из кустов.

Мужчина отбился, однако у него тяжелые травмы головы и руки. Его нашли родные, доставив в окружной госпиталь. Сейчас местные жители добиваются компенсации для Прадхана за произошедшее.

Перед этим сообщалось, что на территорию детского сада в столичном Медведково пробрались две лисицы. На место вызвали сотрудников МЧС. Воспитатели подумали, что хищницы ушли, однако они были на территории.

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#новости
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В калужском аэропорту отменили временные ограничения
26 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Калуги отменили введённый план «Ковёр». О этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее временные ограничения сняли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский.

Как писал телеграм-канал SHOT, план «Ковёр» был введён, предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Было задержано несколько рейсов.

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#калуга
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В Севастополе работницу научного института осудили на 15 лет за госизмену
26 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Yingko

Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в госизмене. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Согласно информации следствия, женщина была завербована украинскими спецслужбами. В марте прошлого года Сенеджук вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала снимки. Полученные сведения она передавала сотрудниками украинских спецслужб.

Сенеджук признали виновной по ст. 275 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и заплатит штраф 200 тыс рублей.

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Двух лисиц заметили на территории московского детсада
В районе Медведково две лисицы пробрались на территорию детсада
26 декабря 2024, 17:51

Фото: iStock/nieudacza

В столице сотрудники МЧС пытаются поймать двух диких лисиц, которые пробрались на территорию детского сада, расположенного в районе Медведково. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, животные бродили по детской площадке. В этот момент все воспитанники находились в здании, и лисицы не представляли угрозы для них.

Пока спасатели ехали к детскому саду, воспитателям показалось, что животные ушли. Однако лисицы вернулись на площадку.

Сотрудники МЧС пока животных не поймали.

Ранее в индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.

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#детский сад
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Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ
26 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/gorodenkoff

В Казахстане опознали тела десяти погибших в авиакатастрофе в Казахстане, среди них трое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.
«На данный момент десять трупов опознаны. Азербайджан — четыре, Россия — три, Казахстан — три», — говорится в сообщении.

Утром 26 декабря в МЧС Казахстана сообщали о семи опознанных телах. Всего для опознания в центр судмедэкспертизы доставили 38 погибших.

Самолет рейсом Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.

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#самолет
#россия
#трагедия
#мчс
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#поиски
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#кадры
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#крушение
#пилоты
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Мужчина подал в суд на свою жену, требуя почти миллион рублей за её измены
26 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/Deagreez

Мужчина из Санкт-Петербурга подал иск против своей жены, требуя компенсацию в размере 984 тысячи рублей за моральные страдания, вызванные ее неоднократными изменами. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
По информации канала, истец утверждает, что измены супруги привели к глубокой депрессии и серьезному стрессу. Изначально он требовал один миллион рублей, но после того как жена выплатила 16 тысяч рублей и подтвердила это распиской, сумма иска была уменьшена. Предварительное судебное заседание по данному делу уже назначено.

Ранее стало известно, что русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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