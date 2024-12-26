Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL

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Первый сигнал от пилотов потерпевшего крушение самолета в Казахстане поступил в диспетчерский центр Актобе из-под Ростова в 10:43. Об этом агентству Казинформ рассказал глава республиканского Минтранса Марат Карабаев.
«До захода на воздушное пространство РК у самолета отказали системы управления, руль высоты и элеронов. Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту», — сказано в публикации.
Диспетчеры сообщили, что экипаж планирует лететь в Актау после анализа информации о погоде. Позже выяснилось про взрыв баллона.
Самолет рейсом Баку — Грозный разбился накануне утром, 25 декабря. Спасатели Казахстана заявляли о 38 погибших. На трагедию отреагировали в НАТО, призвав к расследованию.
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Никита Кротов