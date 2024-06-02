Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства посетил Узбекистан с рабочим визитом 26-28 мая.
В ходе церемонии официальной встречи перед переговорами с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым Путин отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства за вкусные фрукты, которые выращивают в Узбекистане.
Абдурахмонов в интервью для программы сказал, что такая оценка российского лидера является большой ответственностью. А также указал на необходимость расширения рынка плодово-овощной продукции из Узбекистана в России.
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В ходе церемонии официальной встречи перед переговорами с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым Путин отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства за вкусные фрукты, которые выращивают в Узбекистане.
Абдурахмонов в интервью для программы сказал, что такая оценка российского лидера является большой ответственностью. А также указал на необходимость расширения рынка плодово-овощной продукции из Узбекистана в России.
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Анастасия Чинкова