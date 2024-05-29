Новая АЭС, газ и миллиарды долларов: итоги визита Путина в Узбекистан

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин
Завершился трехдневный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. Лидеры стран заявили, что переговоры прошли продуктивно и рассказали о сотрудничестве бизнеса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что столь долгий визит главы РФ в Узбекистан обусловлен множеством тем для переговоров.
О главном, что было сделано и сказано, — в материале «Радио 1».
Стоит отметить, что между Ташкентом и Москвой действуют договор о стратегическом партнерстве и соглашение о союзничестве, создающие прочную базу для диалога.
Помимо этого, потенциал Узбекистана несравним, например, с возможностями Киргизии. После Казахстана экономика Узбекистана считается самой крупной среди пятерки государств Центральной Азии, которая развивается довольно стремительными темпами.
Глава Узбекистана высоко оценил решение Путина совершить один из первых заграничных визитов после переизбрания именно в Узбекистан.
Сейчас на региональном уровне реализуется более 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов. Помимо этого, регионы подготовили новый пакет соглашений на сумму 5 млрд долларов. Путин и Мирзиёев договорились выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов в скором времени. В ближайший месяц будет запущено полноценное торговое представительство Узбекистана в РФ для поддержки реализации сделок в сфере торговли и экономических проектов, отметил узбекистанский глава.
После переговоров главы стран подписали пакет из более чем двух десятков документов. Среди них соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности, меморандумы о взаимодействии в машино- и авиастроении, программа культурного сотрудничества, планы мероприятий по расширению взаимной торговли, договоры о совместных научных исследованиях, кинопроизводстве.
Снижение произошло за счёт российского рубля, доля которого в экспорте выросла более чем в 6 раз, а в импорте — в 1,8 раза, обратил внимание исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Камолиддин Хасанов в разговоре с «Известиями».
Отметим, что не всё идет гладко.
Представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества в Узбекистане Улугбек Эшонкулов в разговоре с «Известиями» заявил, что нестабильность курса рубля иногда создает проблемы в конвертации. Сегодня в узбекских банках покупка 1 рубля составляет приблизительно 109 сум, а продажа — 146 сум, что является большой разницей, указал эксперт.
Также стоит отметить прекращение обслуживания карт «Мир» с 2022 года. Узбекистан также остановил сотрудничество с российской системой денежных переводов «Юнистрим». При этом перевести средства со «Сбера» на узбекскую карту еще можно, отметила научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская в беседе с изданием.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас нужно искать альтернативные системы расчетов при помощи QR-кодов.
Также прорабатывается несколько вопросов в сфере инфраструктуры. К примеру, строительство газохимического комплекса, металлургического кластера и медно-обогатительной фабрики.
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Зачем Путин полетел в УзбекистанПосле инаугурации Путин отправился в третью поездку за рубеж. И если посещение Китая и Белоруссии не вызвало у международных наблюдателей никаких вопросов, то посещение Ташкента стало для многих неожиданностью. Узбекистан, невзирая на прочные связи с РФ, не всегда относят к основным партнерам, несмотря на то, что государство не входит в ЕАЭС, а ранее оно вышло из ОДКБ.
Стоит отметить, что между Ташкентом и Москвой действуют договор о стратегическом партнерстве и соглашение о союзничестве, создающие прочную базу для диалога.
Помимо этого, потенциал Узбекистана несравним, например, с возможностями Киргизии. После Казахстана экономика Узбекистана считается самой крупной среди пятерки государств Центральной Азии, которая развивается довольно стремительными темпами.
Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
Итоги встречиПо результатам двухсторонних встреч глава РФ Владимир Путин и лидер Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с несколькими совместными заявлениями.
Глава Узбекистана высоко оценил решение Путина совершить один из первых заграничных визитов после переизбрания именно в Узбекистан.
«Могу с уверенностью сказать, что Ваш государственный визит в Узбекистан стал поистине историческим событием, открыл новую веху в многогранном сотрудничестве. Сегодня узбекско-российское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня, охватывая все сферы и направления межгосударственного взаимодействия…», — обратился Мирзиёев к Путину.Он добавил, что РФ является ключевым стратегическим партнером и союзником республики и добавил, что Узбекистан склоняется к дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества.
Свыше 200 совместных проектовВ совместном заявлении двух лидеров стран сказано, что по результатам 2023 года совместный товарооборот составил 10 миллиардов долларов, при этом за первый квартал 2024 г. он вырос почти на 20%.
Сейчас на региональном уровне реализуется более 200 совместных проектов на 4 миллиарда долларов. Помимо этого, регионы подготовили новый пакет соглашений на сумму 5 млрд долларов. Путин и Мирзиёев договорились выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов в скором времени. В ближайший месяц будет запущено полноценное торговое представительство Узбекистана в РФ для поддержки реализации сделок в сфере торговли и экономических проектов, отметил узбекистанский глава.
«Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России», — подчеркнул Мирзиёев.
Половина российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на Подмосковье
После переговоров главы стран подписали пакет из более чем двух десятков документов. Среди них соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности, меморандумы о взаимодействии в машино- и авиастроении, программа культурного сотрудничества, планы мероприятий по расширению взаимной торговли, договоры о совместных научных исследованиях, кинопроизводстве.
Переход на расчеты в рубляхРФ и Узбекистан во взаимной торговле активно переходят на расчеты в рублях. С 2022 года процент доллара и евро снизилась как в экспорте, так и в импорте Узбекистана.
Снижение произошло за счёт российского рубля, доля которого в экспорте выросла более чем в 6 раз, а в импорте — в 1,8 раза, обратил внимание исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Камолиддин Хасанов в разговоре с «Известиями».
«Мы считаем это чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями», — заявил Путин.Как утверждает Путин, доля рубля в коммерческих сделках достигла 58%.
Отметим, что не всё идет гладко.
Представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества в Узбекистане Улугбек Эшонкулов в разговоре с «Известиями» заявил, что нестабильность курса рубля иногда создает проблемы в конвертации. Сегодня в узбекских банках покупка 1 рубля составляет приблизительно 109 сум, а продажа — 146 сум, что является большой разницей, указал эксперт.
Также стоит отметить прекращение обслуживания карт «Мир» с 2022 года. Узбекистан также остановил сотрудничество с российской системой денежных переводов «Юнистрим». При этом перевести средства со «Сбера» на узбекскую карту еще можно, отметила научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская в беседе с изданием.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас нужно искать альтернативные системы расчетов при помощи QR-кодов.
Энергетика и инфраструктураНа прошлогодней встрече с Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Путин отметил, что Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, и Россия готова в случае необходимости увеличить этот объем.
Также прорабатывается несколько вопросов в сфере инфраструктуры. К примеру, строительство газохимического комплекса, металлургического кластера и медно-обогатительной фабрики.
ОбразованиеСтоит отметить и культурно-гуманитарные связи. В ходе переговор Путин отмети, что Узбекистан занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ по количеству студентов в российских вузах - более 63 тысяч, причем около 14 тысяч человек обучаются на безвозмездной основе.
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Алина Юрчак