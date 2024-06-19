Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обрадовался визиту в Пхеньян и выразил «глубокую благодарность» председателю КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Путин прибыл в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Невзирая на это, в аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Лидеры стран обсудят широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы».
Также в аэропорту Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его», — передает ЦТАК.
Лидеры стран обсудят широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы».
Также в аэропорту Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак