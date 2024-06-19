Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости

Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в машине
19 июня 2024, 00:40
Фото: РИА Новости /POOL

Фото: РИА Новости /POOL

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ы решили уступить друг другу место в машине во время встречи в аэропорту Пхеньяна. Главы государств подошли к президентскому лимузину и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль.
На кадрах, опубликованных Russia Today, видно, что президент России сел справа, а лидер КНДР сел на левом сидении, обойдя сначала лимузин сзади.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Как сообщают РИА Новости, как только российский президент сошел с трапа, лидер КНДР Ким Чен Ын радостно обнял его, главы государств с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями.



Главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

Читайте также:
«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию

«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию
Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистами
Джо Байден начал издавать непонятные звуки после встречи с генсеком НАТО
18 июня 2024, 23:45

kremlin

Президент Соединённых Штатов внезапно начал кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом дом. Видео опубликовал Forbes Breaking News.
На кадрах видно, как американский лидер пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались что-то у него спросить. Байден повернулся в их сторону и посмотрел с легкой ухмылкой, после чего начал издавать странные звуки и кричать.

После этого американский президент начал смеяться, но журналисты и дальше пытались задавать ему вопросы.

16 июня бывший президент США Барак Обама за руку увел со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.

Джо Байден — самый старый президент США. Если он вновь одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам Байден считает, что его возраст — это доказательство опыта. Американский лидер также настаивает на отсутствии серьезных проблем со здоровьем.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#сша
#дом
#президент
#журналисты
#видео
#лидер
#нато
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений
Эрдоган и Пашинян заявили о наличии воли к нормализации отношений двух стран
18 июня 2024, 23:13

Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре заявили о политической воле к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
«В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности», — сказано в сообщении.
Также указано, что стороны «с удовлетворением» отметили диалог, который продолжается между старшими должностными лицами Турции и Армении. Политики обсудили последние события в регионе и международную повестку.

Ранее в Турции пообещали продолжить посредничество по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине
#президент
#министр
#реджеп тайип эрдоган
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины
Военный эксперт Мингалев назвал цинизмом условие НАТО для принятия Украины
18 июня 2024, 22:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Условие НАТО для принятия Украины в альянс является высшей степенью цинизма. Так считает военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина станет членом альянса только после победы над Россией.

«Заявление Кирби — чистейшей воды демагогия, это высшая степень цинизма. Главная цель США на Украине — ослабление России. И они нашли некую «изюминку» в лице оболваненного народа и предательской продажной элиты Украины», — отметил Мингалев в интервью «Известиям».

Однако, по его словам, спецоперация продемонстрировала Вашингтону неспособность Украины противостоять России. При этом Мингалев подчеркнул, что западная политика обречена на провал и в любом случае Россия одержит победу.

Читайте также:

«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР

НАТО и ВСУ готовят контрнаступление, ВС РФ штурмуют Максимиловку: последние новости СВО

Во Франции заявили, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах
#сша
#россия
#политика
#украина
#интервью
#заявление
#дома
#новости
#нато
#спецоперация
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России
Депутат Журавлев: любые переговоры по Украине не имеют смысла без участия РФ
18 июня 2024, 21:50

Владимир Зеленский может проводить сколько угодно мирных саммитов, однако толка от них не будет, пока в них не примет участие Россия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов главы департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэля Люхингера о том, что следующая конференция по Украине состоится не в Европе.
«Зеленский может проводить саммиты где ему заблагорассудится, но даже его поклонники прекрасно понимают, что все эти сборища ровным счетом ничего не стоят, если среди участников нет России», — заявил Журавлев в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что Зеленскому прямо заявили о бесполезности подобных конференций без участия РФ представители многих стран и даже глава МИД Украины. Однако украинский лидер упорно требует проведения новых саммитов, хотя от его решений мало что зависит.

По словам Журавлева, предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта были услышаны руководством стран Запада. Теперь они задумаются и рано или поздно примут их, заключил депутат.

Читайте также:

Украину сравнили со скотобойней, а Зеленского уличили в имитации: скандал с подписями на «саммите мира» в Швейцарии

Саммит по Украине в Швейцарии потерпел полный провал

В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии
#мид
#скандал
#депутат
#лидер
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине
Британский дипломат Иэн Прауд: Киеву придется уступить территории
18 июня 2024, 21:29

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

На тяжелые уступки в территориальном плане придется пойти Украине для завершения конфликта. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил экс-сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд.
«Учитывая реалии на поле боя сегодня и 20% потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки», – сказал Прауд.

По его мнению, на Западе все меньше верят в решение конфликта военным путем, а чтобы урегулировать его миром, киевскому режиму, со слов Прауда, надо договариваться с Москвой о так называемой разграничительной линии.

«То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант», – резюмировал аналитик.

Россия готова приступить к мирным переговорам, когда Киев выполнит ряд условий. Одним из них является вывод украинских войск с новых российских территорий.

Читайте также:

Во Франции заявили, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах

«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ

Киев признал готовность говорить с Москвой
#мир
#россия
#украина
#киев
#москва
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
Кремль: Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
18 июня 2024, 21:24

Фото: сайт Кремля

С государственным визитом в КНДР прибыл российский президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретил президента.
«Председатель Государственных дел КНДР лично встретил Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин прибудет в республику вечером, 18 июня. Несколько часов назад стало известно, что главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран. Основная программа в рамках встречи состоится 19 июня.

Поездку Путина в КНДР уже оценил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что в блоке обеспокоены оборонным партнерством Северной Кореи и России.

Читайте также:

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию

Путин: СССР первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству

Путин: Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине
#мир
#россия
#владимир путин
#ким чен ын
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с военным самолётом
18 июня 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Kharkhan_Oleg

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в министерство иностранных дел Швеции. Поводом для этого стал инцидент с российским военным самолётом, который, по утверждению шведской стороны, якобы нарушил воздушное пространство королевства.
Согласно тексту заявления, опубликованного на сайте правительства, шведский МИД 18 июня вызвал посла Российской Федерации для того, чтобы выразить ему свою позицию относительно происшествия.

Как утверждали шведские Вооружённые силы, 14 июня российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушные границы Швеции в районе острова Готланд. В связи с этим в воздух потребовалось поднять истребители JAS 39 Gripen.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты самолётов Военно-космических сил России всегда выполняются в строгом соответствии с правилами и нормами использования воздушного пространства.

Читайте также:

В Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства российским самолетом

Министр обороны Швеции высказался об отправке войск на Украину

Минобороны Финляндии: российский самолёт нарушил воздушное пространство страны
#мид
#воздух
#происшествия
#рф
#истребители
#швеция
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР
Альянс: визит Путина в Северную Корею подчеркнул важность отношений НАТО с Азией
18 июня 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, поездка президента РФ подчеркнула для блока «глобальный характер» безопасности и то, как важны для альянса отношения со странами Азии.
«Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами», – сказал Столтенберг.

Он резюмировал, что в альянсе обеспокоены российско-северокорейским оборонным сотрудничеством, а также с Ираном и Китаем, поэтому тоже усилят сотрудничество в азиатском регионе.

Владимир Путин нанесет государственный визит в Северную Корею 18-19 июня.

Читайте также:

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию

Россия и КНДР подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию
#мир
#россия
#кндр
#нато
#владимир путин
#ким чен ын
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений Украине
В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений на Украину
18 июня 2024, 19:11

Фото: istockphoto/StockByM

Реэкспорт оружия Украине хочет разрешить швейцарский парламент, несмотря на то что страна придерживается нейтралитета. Совсем недавно в Бюргенштоке прошел саммит по вопросам украинского конфликта. Страны-участницы мероприятия подписали итоговое коммюнике, в котором посчитали, что Россия должна вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и предоставить доступ к портам Азовского и Черного морей.
Российская сторона выдвинула свои требования, по которым киевский режим должен вывести войска с новых российских территорий. В частности, из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Украина должна подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, а антироссийские санкции должны быть сняты.

Читайте также:

В СВО наблюдается переломный момент

РВ: Российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске — видео

«Ты мой билет»: россиянин решил попасть на СВО необычным способом
#мир
#украина
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф