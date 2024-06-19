Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости

Фото: РИА Новости /POOL
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ы решили уступить друг другу место в машине во время встречи в аэропорту Пхеньяна. Главы государств подошли к президентскому лимузину и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль.
На кадрах, опубликованных Russia Today, видно, что президент России сел справа, а лидер КНДР сел на левом сидении, обойдя сначала лимузин сзади.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Как сообщают РИА Новости, как только российский президент сошел с трапа, лидер КНДР Ким Чен Ын радостно обнял его, главы государств с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями.
Главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.
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Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Как сообщают РИА Новости, как только российский президент сошел с трапа, лидер КНДР Ким Чен Ын радостно обнял его, главы государств с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями.
Главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.
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Никита Иванов