Владимир Путин заявил о дефиците газа на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. В ходе встречи глава государства обратил внимание на динамику спроса на природный газ в регионе. Слова президента приводит телеканал «Россия 24».
Как отметил Путин, по прогнозам Минэнерго, в ближайшие годы потребление газа на Дальнем Востоке будет увеличиваться кратно.
«Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно. Между тем, эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке», — заявил президент РФ.Путин подчеркнул, что данные вопросы необходимо решать с учётом как растущего внутреннего спроса, так и увеличения экспортных обязательств России. В качестве одного из ключевых источников для будущего снабжения региона был назван газ с Южно-Киринского месторождения на сахалинском шельфе. Российский лидер поручил участникам совещания доложить о вводе месторождения в эксплуатацию.