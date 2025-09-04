Владимир Путин заявил о дефиците газа на Дальнем Востоке

04 сентября 2025, 14:12

На Дальнем Востоке России констатировали признаки дефицита газа

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. В ходе встречи глава государства обратил внимание на динамику спроса на природный газ в регионе. Слова президента приводит телеканал «Россия 24».





Как отметил Путин, по прогнозам Минэнерго, в ближайшие годы потребление газа на Дальнем Востоке будет увеличиваться кратно.

«Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно. Между тем, эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке», — заявил президент РФ.