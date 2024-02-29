Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономических держав, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
В ближайшие годы Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономических держав мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что экономика России становится более устойчивой и технологически развитой.
Темпы и качества роста экономики показывают, что Россия стремительно идёт вверх.
Экономическая ситуация в стране стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.
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Темпы и качества роста экономики показывают, что Россия стремительно идёт вверх.
Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.
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Анастасия Чинкова