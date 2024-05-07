Путин поблагодарил участников СВО за доверие и поддержку

Фото: сайт Кремля
Вступивший в должность президента России Владимир Путин поблагодарил за поддержку всех россиян, сражающихся за Отечество. Об этом он сказал в ходе церемонии инаугурации.
Он подчеркнул, что хочет поклониться всем героям, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине и сражаются за Россию. Глава государства поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку.
Владимир Путин принёс присягу народа, после чего официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года. На прошедших 15-17 марта президентских выборах он одержал победу с рекордным числом голосов – 87,28%.
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Инаугурация президента РФ 2024
Владимир Путин принёс присягу народа, после чего официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года. На прошедших 15-17 марта президентских выборах он одержал победу с рекордным числом голосов – 87,28%.
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Анастасия Чинкова