Путин поблагодарил волонтёров и обещал обдумать создание единого окна гумпомощи

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности всем российским волонтёрам. Он сказал, что средства на оказание помощи всем жителям приграничья уже выделены.
Так российский лидер отреагировал на вопрос «Медиа Собчак» о том, можно ли организовать единое окно по оказанию помощи жителям Белгородской области, где проектом уже оказана поддержка около 600 семьям. По мнению журналиистки, так люди могли бы получать всю помощь, не сталкиваясь с барьерами — например, самому устроиться на работу, а детей — устроить в детсад.
Президент заверил, что вопросом единого окна руководство страны обязательно займётся; будет обдумано, как это наиболее быстро и эффективно может быть организовано.
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