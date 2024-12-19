Путин назвал два региона, где с демографией «всё в порядке»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В Чечне и Тыве с демографической ситуацией всё в порядке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Всё в порядке с демографией, так и есть — и в Чечне, и в Туве. У нас два субъекта федерации, где всё нормально», — сказал российский лидер.Путин добавил, что нужно разработать программу поддержки для 35 регионов, где уровень рождаемости ниже 1,41%.
Ранее президент обратил внимание на то, что необходимо решить проблемы, связанные с предоставлением льгот для многодетных семей на авиабилеты. Он потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льготных тарифов, используя манипуляции с ценами.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Анастасия Ларина