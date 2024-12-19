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Путин назвал два региона, где с демографией «всё в порядке»

Путин: в Туве и Чечне наблюдается благоприятная демографическая ситуация
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Чечне и Тыве с демографической ситуацией всё в порядке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Всё в порядке с демографией, так и есть — и в Чечне, и в Туве. У нас два субъекта федерации, где всё нормально», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что нужно разработать программу поддержки для 35 регионов, где уровень рождаемости ниже 1,41%.



Ранее президент обратил внимание на то, что необходимо решить проблемы, связанные с предоставлением льгот для многодетных семей на авиабилеты. Он потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льготных тарифов, используя манипуляции с ценами.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#президент
#итоги
#прямая линия
#путин
#чечня
#демография
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин: подписание документов может быть только с легитимной властью
19 декабря 2024, 15:08

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обозначил условия, при которых он готов начать переговоры с Украиной.
Президент отметил, что нелегитимность украинского режима заключается в отсутствии в Конституции Украины положений о продлении полномочий президента. По его словам, продление полномочий возможно только для Верховной Рады, даже в условиях военного положения.

Путин подчеркнул, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.

«Мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе с Зеленским», — заявил он.

Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»
19 декабря 2024, 15:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров.

Лидер российского государства уточнил, что на боевом дежурстве в Польше и Румынии расположены 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел», — подчеркнул президент Российской Федерации.

Российский лидер добавил, что у противника нет никакой возможности сбить «Орешник».

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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В мире предпочитают этого не замечать — Путин о сложной ситуации с РПЦ на Украине

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#президент
#итоги
#лидер
#прямая линия
#ракеты
#орешник
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В мире предпочитают этого не замечать — Путин о сложной ситуации с РПЦ на Украине
Путин заявил о «растерзании» русской церкви на Украине
19 декабря 2024, 14:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На Украине происходит «растерзание» Русской православной церкви (РПЦ), это грубейшее нарушение прав человека, прав верующих, однако в мире этого не хотят замечать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«<…> просто идёт растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел всё равно. И все во всём мире предпочитают этого не замечать», — сказал глава государства.
По его словам, тех представителей власти на Украине, которые выступают против РПЦ, даже нельзя назвать атеистами.

«Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. <…> Это люди — без роду, без племени», — отметил Путин.
Российский лидер уверен, что подавляющее большинство жителей Украины исповедует православие, в будущем они дадут оценку действиям нынешней власти.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#итоги
#рпц
#прямая линия
#путин
#рф
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Путин назвал число проживающих в России украинцев
Путин: В России проживают миллионы украинцев
19 декабря 2024, 14:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России проживают миллионы украинцев. Их количество сопоставимо с тем, которое составляют живущие на самой Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер назвал украинцев «частью нашей культуры и нашего народа».

«Мы приветствуем специалистов-украинцев, приезжающих в Россию», — заявил глава государства.

В ходе прямой линии задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. Перед началом мероприятия было зафиксировано уже около 2,2 миллиона обращений к президенту от граждан России.

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Путин призвал банки учитывать платежеспособность граждан при выдаче кредитов
19 декабря 2024, 14:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность внимательного подхода банков к выдаче кредитов, особенно в условиях роста мошенничества.
Он отметил, что объемы жульничества в банковской сфере достигли критических уровней. По его словам, только с территории Украины с российских банковских счетов было украдено около 250 миллиардов рублей.

Путин заявил, что банкам необходимо учитывать платежеспособность граждан. В частности, он предложил, чтобы кредиты на суммы до 50 тысяч рублей можно было оформлять онлайн, в то время как для более крупных займов требуется более тщательная проверка и время для принятия решения. Для кредитов свыше 250 тысяч рублей президент предложил установить срок в несколько дней на принятие решения.

Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических схем и укрепление доверия к банковской системе в целом.

Ранее Путин назвал столицу Чечни город Грозный современным российским чудом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кредиты
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Путин назвал столицу Чечни город Грозный современным российским чудом
Путин назвал Грозный современным российским чудом
19 декабря 2024, 14:32

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

19 декабря в ходе своей прямой линии и большой пресс-конференции, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин отметил, что Грозный является современным чудом России.
Грозный — столица Чеченской Республики и один из крупнейших городов Северного Кавказа. Он расположен на обоих берегах реки Сунжи и имеет богатую историю.

После окончания конфликтов Грозный был восстановлен и преобразован. Здесь были построены современные здания, включая мечеть Сердце Чечни, которая является одной из крупнейших в Европе. Грозный также известен своей культурой и традициями, а также активным развитием инфраструктуры. На сегодняшний день Грозный привлекает внимание как пример успешной реконструкции и развития постконфликтного города.

Ранее Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#столица
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Путин: Количество мигрантов сократится при повышении производительности труда
19 декабря 2024, 14:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, необходимо повышать производительность труда в отдельных отраслях. Безработица в России практически отсутствует, но в строительстве, например, остро ощущается нехватка кадров.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференции, касаясь вопроса трудовой миграции.

По словам российского лидера, если без притока иностранной рабочей силы не обойтись, то в странах, из которых едут трудовые мигранты, нужно проводить соответствующую подготовку, включающую в себя изучение русского языка, культуры, а также воспитание чувства уважения к россиянам.

В этом вопросе экономические и правоохранительные компоненты должны проявлять совместные усилия. В МВД целесообразно создать отделение по работе с миграцией. Возможно, в будущем придётся организовать отдельное ведомство, заключил глава государства.

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#владимир путин
#президент
#воспитание
#мигранты
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Путин: мы делаем очень много, что отвечает интересам РФ и КНР
19 декабря 2024, 14:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что в последние десять лет удалось достичь высочайшего качества сотрудничества и взаимного доверия между РФ и КНР.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация делает очень многое, что отвечает интересам России и Китая.

«Всё, что мы делаем в отношении друг друга, и то, как мы это делаем, основано на полном доверии к политике с одной и с другой стороны», — уточнил глава российского государства.

Российский лидер подчеркнул, что оборот между странами доходит до 240 миллиардов долларов, в работе находятся около 600 проектов для совместных инвестиций, а также большое внимание уделяется гуманитарной сфере. Всё это Владимир Путин назвал базой для развития экономических и политических связей

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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#владимир путин
#итоги
#лидер
#китай
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Путин призвал решить вопрос льгот для многодетных семей до 14 января
19 декабря 2024, 14:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В рамках прямой линии, которая проходит сегодня, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость решения проблемы предоставления льгот для многодетных семей на авиабилеты. Он потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льготных тарифов, используя манипуляции с ценами.
Путин настоятельно призвал правительство и авиакомпании решить вопрос о предоставлении льгот для многодетных семей не позднее 14 января.

В этом году прямая линия президента совмещена с большой пресс-конференцией, в рамках которой жители России смогут задать интересующие вопросы главе государства. Сбор обращений будет продолжаться до конца прямой линии. В 2024 году вопросы будут обрабатываться с использованием технологий искусственного интеллекта, а также аккредитованные иностранные журналисты смогут участвовать в задавании вопросов.

Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прямая линия
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