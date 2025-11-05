Путин поддержал идею объявить 2026 Годом единства народов России

05 ноября 2025, 21:16

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026 год Годом единства народов Российской Федерации. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.





Путин назвал эту идею хорошей и отметил, что попросит зампреда правительства Татьяну Голикову подготовить проекты соответствующих решений.



Лидер подчеркнул, что мнение граждан должно стать одним из индикаторов эффективности национальной политики, а также отметил важность укрепления межнационального согласия в обществе.



Путин добавил, что идея Года единства народов имеет особое значение в нынешних условиях.





«Тема единства народов России всегда была и остаётся краеугольным камнем устойчивости нашей страны», — заявил президент.