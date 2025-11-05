Достижения.рф

Путин: провокаторы хотят пошатнуть российское единство

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Провокаторы, действующие из‑за границы, всеми силами стремятся подорвать единство в России.



Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо пресекать попытки разжечь межнациональное напряжение. Такие акции, как правило, инициируются, финансируются и координируются иностранными спецслужбами.

«Цель очевидна: пошатнуть наше единство. И используют при этом наши противники любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликт», — сказал глава государства.
Ранее также сообщалось, что Путин утвердил временный порядок предоставления гражданства иностранным бойцам СВО.
Никита Кротов

