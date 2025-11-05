Путин: провокаторы хотят пошатнуть российское единство

05 ноября 2025, 21:08

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Провокаторы, действующие из‑за границы, всеми силами стремятся подорвать единство в России.





Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.



По его словам, необходимо пресекать попытки разжечь межнациональное напряжение. Такие акции, как правило, инициируются, финансируются и координируются иностранными спецслужбами.





«Цель очевидна: пошатнуть наше единство. И используют при этом наши противники любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликт», — сказал глава государства.

