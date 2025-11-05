Путин: провокаторы хотят пошатнуть российское единство
Провокаторы, действующие из‑за границы, всеми силами стремятся подорвать единство в России.
Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.
По его словам, необходимо пресекать попытки разжечь межнациональное напряжение. Такие акции, как правило, инициируются, финансируются и координируются иностранными спецслужбами.
«Цель очевидна: пошатнуть наше единство. И используют при этом наши противники любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликт», — сказал глава государства.Ранее также сообщалось, что Путин утвердил временный порядок предоставления гражданства иностранным бойцам СВО.