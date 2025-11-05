Путин поручил Герасимову прокомментировать предложение по ядерному оружию

05 ноября 2025, 17:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову высказать позицию по инициативе министра обороны Андрея Белоусова о начале подготовки к ядерным испытаниям. Это произошло в ходе заседания Совбеза.





Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности Белоусов заявил, что считает необходимым незамедлительно приступить к подготовке полномасштабных ядерных испытаний. Путин, комментируя выступление министра, отметил, что вопрос требует обсуждения на уровне военного руководства, и пригласил Герасимова принять участие в работе:





«Я по первому вопросу для участия в работе пригласил и начальника Генерального штаба, по основному вопросу, поскольку возник этот — попросил бы Валерия Васильевича тоже высказаться на эту тему», — сказал глава государства.