Путин утвердил временный порядок приёма в гражданство иностранных бойцов СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок приёма в гражданство РФ и выдачи вида на жительство для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Согласно тексту указа, новый порядок распространяется, в том числе на иностранных граждан – участников специальной военной операции (СВО).
«Постановляю утвердить прилагаемые:
а) Положение о временном порядке приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства;
б) Положение о временном порядке выдачи вида на жительство в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе.
Таким образом, указ вводит упрощённую процедуру получения гражданства и вида на жительство для участников СВО, а также для иных категорий иностранцев, которые определяются утверждёнными положениями.
Ранее сообщалось, что в рамках действующего законодательства иностранцы, заключившие контракт на прохождение военной службы в составе ВС России, могут претендовать на ускоренное получение российского гражданства без необходимости предварительного оформления вида на жительство.