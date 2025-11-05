Путин утвердил временный порядок приёма в гражданство иностранных бойцов СВО

05 ноября 2025, 20:27

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок приёма в гражданство РФ и выдачи вида на жительство для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.





Согласно тексту указа, новый порядок распространяется, в том числе на иностранных граждан – участников специальной военной операции (СВО).





«Постановляю утвердить прилагаемые:

а) Положение о временном порядке приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства;

б) Положение о временном порядке выдачи вида на жительство в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документе.