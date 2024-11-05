Путин поделился, что в его семье не ругались матом

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимр Путин во время своего выступления на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России поделился, что в его семье никто не использовал нецензурную лексику, информирует телеканал «Россия 24».
«В моей семье никто, ни отец, ни тем более мать никогда не использовали матерных слов. Так же себя вели и дедушка с бабушкой», — подчеркнул Путин.
Глава государства также раскритиковал представителей элит, которые используют нецензурную лексику в своей речи, чтобы показать свою «крутизну» и создать иллюзию близости к гражданам.
Владимир Путин отметил, что мат — это грех, но он всё же и часть русского языка. Он считает, что перестать использовать бранные слова можно, показывая, что для демонстрации своей образованности и твердых убеждений существуют иные словесные конструкции, а не лишь ненормативная лексика.
Читайте также:
Путин пошутил о русском мате: это и правда грех, но кто без греха
Путин согласен с идеей выпуска единых учебников по русскому языку
Путин высказался о переговорах с Украиной
Ольга Енгалычева