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Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.



Ранее российский лидер сообщил, что РФ планирует в ближайшее время отменить визовый режим для граждан Вьетнама. В документе говорится, что до 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама могут въезжать в Россию и находиться здесь до 30 дней без визы, если цель визита — гостевой, деловой, туристический или участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических или спортивных мероприятиях.

Также разрешается транзитный проезд через РФ без оформления визы при наличии общегражданского паспорта Вьетнама. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября 2026 года.

Екатерина Коршунова

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