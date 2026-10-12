Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней

12 октября 2026, 18:52

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.