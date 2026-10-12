Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней
Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее российский лидер сообщил, что РФ планирует в ближайшее время отменить визовый режим для граждан Вьетнама. В документе говорится, что до 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама могут въезжать в Россию и находиться здесь до 30 дней без визы, если цель визита — гостевой, деловой, туристический или участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических или спортивных мероприятиях.
Также разрешается транзитный проезд через РФ без оформления визы при наличии общегражданского паспорта Вьетнама. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября 2026 года.
Читайте также: