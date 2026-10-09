Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом

09 октября 2026, 23:32

Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана и поставки нефтепродуктов из РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили урегулирование украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на официальном сайте Кремля.