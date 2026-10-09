Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили урегулирование украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Беседа Путина и Трампа состоялась 9 октября. Помимо Украины, лидеры затронули ситуацию вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений. Они договорились продолжить личные контакты, а также взаимодействие по линии президентских администраций, спецслужб и других ведомств.
Кроме того, Россия подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Путин выразил уверенность, что это положительно отразится на глобальной экономике.
Ранее российский лидер провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Участники встречи обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Подробности читайте здесь.
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