Путин подписал указ о дифференциации выплат военным за ранения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал указ о пересмотре выплат военнослужащим при получении ранения. Теперь размер выплаты будет дифференцироваться в зависимости от степени увечий.
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, размер единовременной выплаты (до трёх миллионов рублей) будет определяться исходя из степени тяжести полученного ранения, контузии либо травмы. Ранее для всех раненых военнослужащих предусматривалась выплата в три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения.
Указ был издан в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц. Документ вступил в силу в день его подписания, то есть 13 ноября.
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