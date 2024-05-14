Владимир Путин утвердил новый состав правительства России

Фото: Сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы российского лидера опубликованы на сайте Кремля.
Российское правительство впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году. Предварительно все кандидаты рассматривались и утверждались в парламенте. Стоит отметить, что после одобрения претендентов Государственной думой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться от назначения их на должности.
Суммарно в правительство, кроме его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МИД, МВД, Минобороны, Минюста и МЧС. Руководителем остальных ведомств является председатель правительства.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Суммарно в правительство, кроме его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МИД, МВД, Минобороны, Минюста и МЧС. Руководителем остальных ведомств является председатель правительства.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак