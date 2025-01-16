Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2025 году

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что постановление главы государства было вынесено в соответствии с законами об обороне и о воинской обязанности и военной службе.
Путин подписал указ, согласно которому в 2025 году будут призывать граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствиях, а также в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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