Путин подписал указ о включении Жоги в состав Совбеза РФ

Владимир Путин и Артём Жога (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу в состав Совбеза РФ. Соответствующий указ, подписанный главой государства, представлен на портале правовых актов.
Документом вносятся изменения в список членов Совета безопасности России. Данным документо в его состав вошёл полномочный представитель президента Артём Жога.
Уточнил, что полпреды президента во всех федеральных округах страны входят в состав Совбеза. Предшественником Жоги на этом посту был сенатор Владимир Якушев, которого исключили из совета 30 сентября.
Полпредом Путина на Урале Жога стал 2 октября. Он является ветераном СВО на Украине, а также выпускником программы кадрового резерва «Время героев».
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Уточнил, что полпреды президента во всех федеральных округах страны входят в состав Совбеза. Предшественником Жоги на этом посту был сенатор Владимир Якушев, которого исключили из совета 30 сентября.
Полпредом Путина на Урале Жога стал 2 октября. Он является ветераном СВО на Украине, а также выпускником программы кадрового резерва «Время героев».
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Анастасия Чинкова