Путин назначил Героя ДНР представителем президента в Уральском округе

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Президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».
Гвардии полковник Артём Жога — ветеран войны на Донбассе с 2014 года, отец Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», погибшего в 2022 году. После гибели сына Артём Жога возглавил батальон «Спарта» и продолжил активную деятельность.
С сентября 2023 года Жога был избран в Народный Совет ДНР и вскоре стал его председателем. Он также был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2023–2024 годов и участвовал в программе «Время героев», стажируясь в Администрации Президента.
Артём Жога удостоен многих государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Мужества.
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Гвардии полковник Артём Жога — ветеран войны на Донбассе с 2014 года, отец Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», погибшего в 2022 году. После гибели сына Артём Жога возглавил батальон «Спарта» и продолжил активную деятельность.
С сентября 2023 года Жога был избран в Народный Совет ДНР и вскоре стал его председателем. Он также был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2023–2024 годов и участвовал в программе «Время героев», стажируясь в Администрации Президента.
Артём Жога удостоен многих государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Мужества.
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Елена Перлова