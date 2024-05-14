Как работает Совет безопасности РФ и чем будет заниматься Шойгу на посту секретаря Совбеза

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
В материале «Радио 1» расскажем о структуре Совбеза, какова роль органа и чем будет заниматься экс-министр обороны Сергей Шойгу на новом посту.
Совбез — конституционный совещательный орган, осуществляемый подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.
Орган также выделяет основные направления внешней политики и дает оценку эффективности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.
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Что такое Совбез РФСовет безопасности (СБ) РФ – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России. Он появился 5 марта 1992 года, его предшественником можно считать Совбез СССР.
Совбез — конституционный совещательный орган, осуществляемый подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.
Структура СовбезаРешения по структуре Совбеза принимаются его главой – президентом Владимиром Путиным. Кроме президента, в состав совета по должности входят 12 постоянных членов, включая секретаря СБ, и 18 членов, назначаемых президентом по представлению секретаря. Основные рабочие органы — 11 межведомственных комиссий.
Какая функция секретаря СовбезаНа секретаря СБ РФ возложены функции организации работы СБ и руководства его аппаратом. Секретарь Совбеза РФ сообщает президенту о состоянии национальной безопасности и докладывает главе России о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению.
Орган также выделяет основные направления внешней политики и дает оценку эффективности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.
На что влияет СовбезПостоянные члены Совета безопасности РФ в ходе заседаний принимает решения, которые затем утверждает президент. После вступления в силу, решения становятся обязательными для исполнения должностными лицами и государственными органами.
Чем будет заниматься ШойгуПресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу в должности секретаря СБ будет заместителем президентской комиссии по ВПК.
«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», – рассказал Песков журналистам.Помимо этого, из структуры Минобороны указом президента выведена Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая будет подчинена напрямую президенту. Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не будет ее руководителем. Непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
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Алина Юрчак