«Встреча состоится»: Глава РФПИ заявил, что саммит Россия-США не отменет

25 октября 2025, 01:24

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: Саммит президентов РФ и США состоится

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обязательно состоится. Об этом Дмитриев заявил в своем интервью CNN.





По его словам, встреча лидеров стран не отменена, а «скорее перенесена». Стоит ожидать, что она состоится позже. Примерной даты Дмитриев не указал.



Он объяснил, что для проведения саммита Путина и Трампа требуется дополнительное время, так как надо тщательно проработать все детали встречи. Необходима качественная дипломатическая подготовка.



Ранее Дмитриев сообщил, что не исключает возможности нового обмена заключенными между Россией и США.





«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — сказал он.