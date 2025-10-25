«Встреча состоится»: Глава РФПИ заявил, что саммит Россия-США не отменет
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обязательно состоится. Об этом Дмитриев заявил в своем интервью CNN.
По его словам, встреча лидеров стран не отменена, а «скорее перенесена». Стоит ожидать, что она состоится позже. Примерной даты Дмитриев не указал.
Он объяснил, что для проведения саммита Путина и Трампа требуется дополнительное время, так как надо тщательно проработать все детали встречи. Необходима качественная дипломатическая подготовка.
Ранее Дмитриев сообщил, что не исключает возможности нового обмена заключенными между Россией и США.
«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — сказал он.