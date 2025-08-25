Путин подписал указ по акциям Fortum

25 августа 2025, 18:18

Путин распорядился передать акции Fortum Росимуществу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Указом президента России Владимирa Путина акции финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт» переданы под временное управление Росимуществу.