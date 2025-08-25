Путин подписал указ по акциям Fortum
Указом президента России Владимирa Путина акции финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт» переданы под временное управление Росимуществу.
Согласно документу, под управление переданы «314 949 тыс. обыкновенных акций», при этом Fortum остаётся единственным держателем бумаг предприятия.
В ведомстве подчёркивают, что временное управление не переводит активы в собственность государства и не меняет структуру владения. Такие меры применяются в ответ на действия недружественных стран, которые, незаконно изымают имущество российских собственников.
Fortum ранее заявляла, что не намерена возвращаться в Россию, и оспаривает передачу своих российских активов, в том числе в «Юнипро», под внешнее управление.
