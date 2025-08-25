Путин обсудил итоги саммита в США с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже российско‑американской встречи на высшем уровне, сообщает пресс‑служба Кремля.
Пезешкиан в свою очередь поддержал предпринимаемые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.
В Кремле сообщили, что главы двух стран обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе в сферах энергетики и транспорта. Также обсуждались ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа.
Лидеры России и Ирана подтвердили готовность расширять двустороннее сотрудничество в разных областях и договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
16 августа бывший посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Пезешкиан был приглашён на саммит ШОС.
