Путин обсудил итоги саммита в США с президентом Ирана

Путин обсудил по телефону итоги саммита в США с Пезешкианом
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже российско‑американской встречи на высшем уровне, сообщает пресс‑служба Кремля.



Пезешкиан в свою очередь поддержал предпринимаемые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

В Кремле сообщили, что главы двух стран обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе в сферах энергетики и транспорта. Также обсуждались ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа.

Лидеры России и Ирана подтвердили готовность расширять двустороннее сотрудничество в разных областях и договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.

16 августа бывший посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Пезешкиан был приглашён на саммит ШОС.

Никита Кротов

