Путин обсудил итоги саммита в США с президентом Ирана

25 августа 2025, 14:48

Путин обсудил по телефону итоги саммита в США с Пезешкианом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже российско‑американской встречи на высшем уровне, сообщает пресс‑служба Кремля.